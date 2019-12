PISA – Nel dopo gara dell’Arena dopo la sconfitta contro il Cosenza, spazio alle parole di Alessandro De Vitis.

di Antonio Tognoli

“Innegabile che abbiamo fatto un brutto primo tempo. Peccato perché volevamo dare continuità alla sfida di Trapani. Di oggi teniamoci la bella reazione della ripresa. È stata una giornata storta e sfortunata non vogliamo alibi però niente è girato per il verso giusto. Abbiamo subito ad Ascoli l’occasione per rifarci”.