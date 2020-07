Alessandro De Vitis: “Purtroppo ci è girata male. A Chiavari per riscattarci”

PISA – È tanta l’amarezza per il Pisa per una sconfitta immeritata contro il Pordenone al Nereo Rocco. A fine gara ha parlato Alessandro De Vitis su questa sconfitta immeritata subita a Trieste.

di Maurizio Ficeli



“È stata una bella sensazione ritornare nello stadio dove avevamo conquistato la promozione, anche se poi eravamo tutti concentrati sulla gara odierna. Peccato per la sconfitta perché a parte i prima 10′ avevamo fatto un buon primo tempo, creando tante occasioni, tenendo il pallino del gioco, abbiamo preso questo gol un po’ ingenuamente ma poi abbiamo avuto le occasioni per pareggiare. Diciamo che c’è girata male. Sul rigore non riesco a giudicare quello assegnato a loro, ci poteva anche stare, però anche quello su Pisano era altrettanto rigore, però non stiamo qua a parlare di episodi, con Sozza siamo un po’ sfortunati perché ci da un rigore a partita, ma non ci dobbiamo attaccare agli episodi arbitrali.Noi dobbiamo essere bravi a gestire il buon bottino di punti per raggiungere la salvezza e dobbiamo ragionare partita per partita. Prepariamoci per la gara di Chiavari anche per riscattare la brutta sconfitta dell’andata“.