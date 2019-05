Alessandro De Vitis: “Il rammarico è non averla chiusa prima”

PISA – Alessandro De Vitis ha giocato al centro della difesa accanto a Benedetti risultando uno dei migliori in campo.

“Sapevamo di dover fare una gara di grande intensità. Giocare per il pareggio sarebbe stato un errore. L’unico rammarico è non averla chiusa prima perché abbiamo avuto un sacco di occasioni. Sapevamo benissimo che loro l’avrebbero messa sulla rissa hanno in rosa giocatori che hanno queste caratteristiche. Ma siamo stati bravi dominando in lungo ed in largo imponendo il nostro gioco. In difesa dobbiamo migliorare non possiamo concedere gol come quelli di oggi. Arrivati a questo punto tutte le squadre sono forti. Affrontiamo il prossimo turno da teste di serie ma l’importante è non modificare il nostro atteggiamento in campo che deve rimanere sempre propositivo e d’attacco”.