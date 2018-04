Alessandro De Vitis: “Siamo stati bravi, ora affrontiamo bene i play-off”

PISA – Alessandro De Vitis commenta la netta vittoria dei nerazzurri contro il Pontedera.

“Abbiamo fatto una buona partita rispondendo bene a quello che il mister ci aveva chiesto. Abbiamo creato un buon numero di occasioni il loro portiere le ha prese tutte, ha ottime qualità e oggi lo ha dimostrato. Nei play-off dobbiamo essere bravi noi ad affrontarli staccare un attimo la spina dopo Arezzo per poi buttarci da professionisti nel mese dei play off. Ora sto bene e fortunatamente quest’anno non sono mai stato male…”