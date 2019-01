Alessandro De Vitis: “Il terzo gol non era da annullare”

PISA – Alessandro De Vitis nella gara contro il Siena si è visto annullare tre gol. A fine gara analizza il match pareggiato con il Siena.

“I primi due gol anche dal campo ho avuto la sensazione che fosse fuorigioco sul terzo gol no perché sono partito da dietro. Sono rammaricato perché dopo l’1-0 abbiamo preso subito gol e dovevamo gestirla meglio visto che non e la prima volta durante l’anno. In secondo luogo sono rammaricato perché non siamo riusciti a vincere una sfida giocata bene, la migliore da quando sono qui a Pisa”