Alessandro Fiori a Pisa con prove all’ora dell’aperitivo

PISA – Nuovo appuntamento musicale di “Backstage From The Basement”, delle vere e proprie prove a porte aperte all’ora dell’aperitivo organizzate dall’associazione culturale pisana Backstage Academy con i migliori artisti del panorama musicale italiano e non solo.

L’ospite di questa nuova edizione (la penultima della stagione) sarà il cantautore e polistrumentista aretino Alessandro Fiori: tra i fondatori di band come Mariposa, Amore, Craxi, Assodifori, Stres e Betti Barsantini, ha collaborato anche con artisti del calibro di Tristan Honsinger, Marco Parente, Paolo Benvegnù, Cesare Basile, Enrico Gabrielli, Alessandro “Asso” Stefana, Zen Circus, Danilo Gallo, Emanuele Maniscalco, Stephan Sieben, Dimartino, Zeno De Rossi, Sebastiano De Gennaro, Colapesce e molti altri.

Ha inoltre all’attivo tre album solisti e durante l’evento di Sabato proporrà, tra gli altri, i brani del suo ultimo lavoro “Plancton”: un disco ipnotico, registrato in combinazione tra supporto digitale e nastro magnetico e che egli definisce, citando i Radiohead, il suo “Kid A”, per la sua componente elettronica ed a tratti oscura.

In apertura Rugo, progetto tutto pisano dalle sonorità pop/indie. Appuntamento dunque alle ore 19 nella sede dell’Associazione Culturale, in viale delle Cascine 66 a pochi metri dalla Torre Pendente.