PISA – Il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, questa è stato ricoverato in Ospedale giovedì 20 settembre per accertamenti, a seguito di un leggero malessere.

La Conferenza dei Capigruppo Consiliari, convocata per venerdì 21 settembre, alle 13.30 in Comune, per fissare le sedute del Consiglio Comunale per il mese di Ottobre, sarà Presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Comunale, Riccardo Buscemi.