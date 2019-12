Alessandro Nesta: “Ci vuole più freddezza sotto porta”

PISA – Il mister del Frosinone Alessandro Nesta analizza lo 0-0 dell’Arena contro il Pisa.

di Antonio Tognoli

“Dobbiamo fare qualche gol in più. Essere più freddi. Non è facile far gol a questa squadra. Contro il Pisa è stata una partita brutta. Comunque adesso si chiude il girone di andata. Qualcosa ci manca, ma la nostra rosa è già forte di suo. Se penso ad inizio stagione ho visto grandi miglioramenti, se penso alle ultime tre partite ci è mancato qualcosina. Il Pisa è una squadra dinamica conoscevo le loro caratteristiche è una squadra viva con gente che corre”.