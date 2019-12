Alessandro Nesta: “Pisa squadra forte soprattutto in casa”

PISA – Il mister del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Il Pisa è una squadra forte, soprattutto in casa” esordisce così il tecnico dei ciociari. Ha gamba, entusiasmo e qualità, ed in questo è molto simile al Cittadella”.

Nesta parla anche di eventuali movimenti di mercato: “Dobbiamo vedere se c’è qualcosa, se ci sono giocatori in grado di migliorare questa rosa. Sappiamo cosa fare ma adesso c’è una partita importantissima e dobbiamo chiudere bene il girone di andata. Arriviamo da due sconfitte ma a Benevento meritavamo il pari e contro il Crotone la squadra ha fatto vedere che sta bene fisicamente e non ha mai mollato. Sono fiducioso perché non ho visto una squadra morta, anzi siamo tutti arrabbiati.

Sulla formazione anti – Pisa afferma: “Sicuramente qualcosa cambieremo, cercheremo di mettere in campo la squadra migliore. Fuori causa Capuano e Rohden, Beghetto lo stiamo valutando”.