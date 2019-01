Alessandro Preziosi al Teatro Verdi di Pisa interpreta Van Gogh

Siamo nel 1889, Vincent Van Gogh è internato nel manicomio di Saint-Paul-de-Manson, ridotto a uno stato di totale frustrazione per le allucinazioni cui va soggetto e per il pessimo rapporto con medici e infermieri. Il suo unico desiderio è quello di uscire da quella stanza priva di colori. Ad accendergli una speranza, l’inaspettata visita del fratello Theo. Il serrato dialogo che si accende fra i due “non soltanto propone – annota Alessandro Maggi – un oggettivo grandangolo sulla vicenda umana dell’artista, ma piuttosto ne rivela uno stadio sommerso”. Van Gogh, assoggettato e fortuitamente piegato dalla sua stessa dinamica cerebrale – prosegue ancora Maggi – “si lascia vivere già presente al suo disturbo. È nella stanza di un manicomio che ci appare. Nella devastante neutralità di un vuoto. E dunque, è nel dato di fatto che si rivela e si indaga la sua disperazione. Il suo ragionato tentativo di sfuggire all’immutabilità del tempo, all’assenza di colore alla quale è costretto, a quell’irrimediabile strepito perenne di cui è vittima cosciente, all’interno come all’esterno del granitico ‘castello bianco’ e soprattutto al costante dubbio sull’esatta collocazione e consistenza della realtà.”