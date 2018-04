Alessandro Ranieri: “Mister Petrone vuol vincere tutte e quattro le gare da qui alla fine”

PISA – E’ intervenuto nel corso della trasmissione “Il Nerazzurro” di GTV condotto da Massimo Marini il procuratore sportivo Alessandro Ranieri, amico di Mister Mario Petrone che ha detto cose interessanti sia sulla mentalità vincente del mister napoletano e sia sulla iniziativa portata avanti insieme al mister in supporto delle persone con disabilità.

di Maurizio Ficeli

Ad Alessandro Ranieri viene chiesto se nella gara casalinga contro la Pro Piacenza metterà la formazione vincente di Gorgonzola: “Lui di solito imposta la squadra con la stessa mentalità, sia in casa che in trasferta. Poi chiaramente farà le valutazioni del caso sulla base di ciò che vedrà in settimana. Mister Petrone è venuto a Pisa per vincere tutte le partite da qui fino al termine, dovranno stare attente le altre squadre avversarie a non farsi raggiungere dal Pisa. La squadra nerazzurra è in salute e può giocarsela con tutti”.

Ranieri illustra inoltre la lodevole iniziativa messa in piedi con Mister Petrone in aiuto alle persone con disabilità: “Io e Mario che siamo amici da ben 15 anni, avevamo fatto visita ad una squadra di non vedenti nella zona di Cremona, decidendo di avere un occhio di riguardo per queste persone ed è stata creata un associazione ad hoc. Se andate sul sito a www.sportabilita.org potrete vedere gli obiettivi di questa associazione al fine di attrezzare in Sardegna una spiaggia per persone con disabilità. Abbiamo diversi iscritti, oltre ad aver fatto convenzioni con diverse associazioni”.