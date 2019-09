Alessio Dionisi: “Meritavamo di più con una squadra in salute”

VENEZIA – Mister Alessio Dionisi analizza il pareggio interno del Venezia contro il Pisa.

di Antonio Tognoli

“Meritavamo di vincere ho fatto i complimenti ai ragazzi. Peccato perché li abbiamo schiacciati in area di rigore. Il loro portiere è stato di gran lunga il migliore dei suoi. Comunque abbiamo mosso la classifica contro una squadra molto in salute, che ha grande corsa in Lisi che viene sfruttato a pieno in tutte le partite. Il Venezia vuol sempre giocare la partita ma non è sempre facile farlo. Non credo che i risultati siano negativi, abbiamo fatto prestazioni positive in queste prime partite di campionato”.