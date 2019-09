Alessio Dionisi: “Con il Pisa per regalare ai nostri tifosi la prima vittoria interna”

PISA – Dopo la prima sconfitta interna contro l’Empoli arrivata in extremis il Pisa Sc guarda al prossimo avversario il Venezia vittorioso per 2-0 a Chiavari contro l’Entella ed a cui la truppa di Mister Luca D’Angelo andrà a far visita al “Penzo” sabato 27 settembre.

di Maurizio Ficeli

A tal proposito Pisanews ha raccolto dal sito del Venezia Calcio l’intervista rilasciata dal mister neoverde Alessio Dionisi nel post partita della gara vittoriosa in terra ligure.

“Non è stata una partita facile, come è normale che sia in questo campionato – afferma il tecnico del Venezia che riprende il concetto – siamo andati a Chiavari cercando di fare la partita ed è stato un bel match, ai miei giocatori posso rimproverare ben poco. Sono contento per i ragazzi, perchè nelle prime partite avevamo raccolto meno di quello che si era visto in campo.”

Mister Dionisi attende il Pisa per cercare di espugnare il “Penzo”: “Abbiamo fatto punti in trasferta ma non abbiamo ancora dato una gioia ai nostri tifosi fra le mura di casa, cercheremo di farlo contro il Pisa“.