Alessio Dionisi: “Una vittoria da festeggiare”

PISA – Al termine del derby del “Carlo Castellani” vinto per 3 a 1 dall’Empoli contro il Pisa, parla ai microfoni di RAI Sport il tecnico azzurro Alessio Dionisi.

di Maurizio Ficeli



“Siamo passati in svantaggio anche se non lo meritavamo, comunque riguardo alla prestazione dei miei ragazzi, faccio fatica a trovare dei difetti. Il Pisa ha cercato di abbassare un po’ i ritmi una volta andato in vantaggio e sugli episodi che ci sono capitati ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. Non era affatto facile affrontare il Pisa, squadra pericolosa specie sulle ripartenze. Riguardo a La Mantia ho deciso di tenerlo in campo comunque, malgrado palesasse, come del resto tutti, un po’ di stanchezza, perché è uno che trova la porta e la scelta ha sicuramente pagatopagato. Questa è sicuramente una vittoria meritata e da festeggiare“.