PISA – Mister Alessio Dionisi analizza il successo del Venezia sul campo del Pisa.

“Partita meno pulita rispetto ad altre. Siamo riusciti a ribaltata faccio i complimenti alla squadra e gli chiedo di non adagiarsi perché dobbiamo affrontare un altra battaglia contro il Cosenza. Siamo contenti perché questa è una vittoria importante. Nell’intervallo ho cercato di stimolare i ragazzi a giocarla in attacco il Pisa non poteva resistere a quel ritmo per tutta la partita”.