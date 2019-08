Alice Cignoni è la Regina del Bagno Imperiale

TIRRENIA – È Alice Cignoni la regina indiscussa del Bagno Imperiale di Tirrenia dove lo scorso week-end ha fatto tappa il concorso nazionale “Un Volto per Fotomodella”, magistralmente diretto da Alessia Aiello.

Alice a cui piace sfilare, segno zodiacale toro, da grande vorrebbe cambiare mestiere. Dalla passerella l’obiettivo è quello di passare al palcoscenico della musica. I suoi modelli oltre che i suoi beniamini sono Tiziano Ferro ed Elisa.

GLI OSPITI. La serata è stata presentata dal bravissimo Leonardo Ghelarducci. A fargli da spalla l’attrice Serena Martinelli. Durante la serata coordinata dalla scuola di portamento Anastacia Fashion di Sara Jo Mariotti, si sono esibite due tra le migliori cantanti emergenti in Toscana: Martina Niccolai e Vittoria Brigiotti.

LE PAROLE DI ALICE. Subito dopo l’incoronazione ci ha detto: “Ho sfilato per gioco, sono contenta di questa bella sorpresa ma i miei obiettivi sono altri. La vittoria? La dedico a me stessa”.

IL PODIO. Subito dietro alla bellissima concorrente di San Piero a Grado si sono classificate Sveva Mugnaini di Pontasserchio e Perla Savettieri di Tirrenia votate da una giuria numerosa presieduta dalla Psicologa Giovanna Panichi e composta da Virginia Cocozza, Leonardo Vichi, Bianca Xeka e Barbara Ambrosini.

PROSSIMI APPUNTAMENTI. Il concorso “Un Volto per Fotomodella” non si ferma. Prossimi appuntamenti il 14 agosto con un altra tappa sul nostro litorale al Bagno La Pace e il 31 agosto al ristorante Yacht Club al Porto di Pisa andrà in scena la finalissima regionale del concorso.

Ufficio Stampa Un Volto per Fotomodella