“Alis Le Cirque”. Lo Show dei Record sbarca al PalaModigliani

PISA – Un breve salto oltre confine per citare un evento importante “ALIS Le Cirque il circo più bello al mondo” che sbarca a Livorno al PalaModigliani in una tre giorni Venerdì 27 Aprile ore 21, Sabato 28 Aprile ore 21 e Domenica 29 Aprile alle ore 17 dopo il trionfale tour del 2017 con sold out a ripetizione, confermati anche nel nuovo tour 2018 di aprile a Bolzano, Rimini e Conegliano. In soli 2 anni questo show è stato applaudito da 120.000 spettatori.

Gli artisti che compongono il cast rappresentano l’eccellenza mondiale del Circo Moderno, sono insieme per prima volta con uno spettacolo unico, anche con numeri inediti e presentati in prima mondiale. Sono loro ad accompagnare il viaggio immaginario di ALIS alla scopertadelle qualità umane. Lo spettacolo s’ispira alle atmosfere della letteratura fantastica dell’800 e ad “Alice nel Paese delle meraviglie“.

Info e biglietti sul sito www.alisticket.it.

27 artisti in scena, tra acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti pluripremiati. Quasi 2 ore di spettacolo senza interruzioni e senza usare animali.

Quattro i nuovi numeri ideati per ALIS e presentati per la prima volta in pubblico: al trapezio THOMAS EVANS & AUDREY LABEAU (guest star negli show del Cirque du Soleil Zaia, La Nouba, Le Chemins Invisible, Toruk, Paramour). Thomas è stato Medaglia di Bronzo al Cirque de Demain di Parigi, mentre Audrey è stata un’olimpionica e Campionessa d’Europa di tuffi nel 2012. In una spettacolare dimostrazione di Hoop Diving KAI HOU eSONG ENMENG, artisti cinesi pluripremiati e dal percorso impressionante. Kai è nel Guinness World Record dal 2014 e si è esibito agli Oscar di Los Angeles, mentre Song ha fatto parte di Iris del Cirque du Soleil e ha vinto il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Grande ritorno per JOEL BAKER, clown e acrobata dallo stile unico, che porta in dote allo spettacolo un nuovo atto. Con oltre 3.000 spettacoli con il Cirque du Soleil, protagonista in LOVE dei Beatles, Joel è stato anche diretto dal celebre registaJAMES CAMERON nel film “Cirque du Soleil: Worlds Away 3D”. ASIA TROMLER, nel ruolo di ALIS, giovane talento di soli 19 anni, considerata una delle stelle emergenti nella disciplina Aerial Silk, che presenta il suo nuovo emozionante numero a 9 metri d’altezza e con gli occhi bendati. Inoltre, per la prima volta in ALIS “La Dea dell’equilibrio” LARA JACOBS RIGOLO, insignita 2 volte con il Best Circus Act Award (Guest Star e rivelazione in Amaluna del Cirque du Soleil), in un atto che tiene con il fiato sospeso e da molti ritenuto il più bello sulla scena mondiale.

Tra le superstar confermate la leggenda YVES DÉCOSTE con DELPHINE CEZARD, vincitore del Clown d’Argento al Festival del Circo di Monte Carlo e protagonista di numerosi show del Cirque du Soleil, tra cui La Magie Continue, Mystere, Quidam e Zed;l’ucraino ANATOLIY ZALEVSKYY, medaglia d’oro al Cirque de Demain di Parigi e Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo; ONOFRIO COLUCCI, che è anche Direttore Artistico di Le Cirque World’s Top Performers oltre che Maestro di Cerimonia. Grande esperienza e protagonista in O, Zaia, Zed per il Cirque du Soleil e in Slava SnowShow).

Poi ROSE WINEBRENNER, cantante, polistrumentista, compositrice e artista visiva di Chicago, con una carriera internazionale trentennale. E’ stata protagonista in Zaia del Cirque du Soleil a Macao con oltre 1.400 repliche. Per ALIS ha arricchito la suggestione narrativa con la sua voce inconfondibile e con musiche scritte in esclusiva per lo spettacolo; GUILHEM DESQ, anch’egli autore e musicista unico, in quanto capace di suonare la Ghironda, strumento millenario dal quale tira fuori sonorità e atmosfere contemporanee; MANDI OROZCO & LORANT MARKOCSANY nel numero di Aerial Straps che li ha consacrati nello show Dralion del Cirque du Soleil. Lorant è un autodidatta, ha costruito un proprio stile e si è imposto sulla scena internazionale, mentre Mandi ha anche lavorato per la Disney; ESSENCE, trio femminile laureato all’Accademia Circense di Kiev, in una dimostrazione di equilibrismo acrobatico che combina flessibilità, sensualità e forza, creata da Valentyna Kriher, fondatrice e artista delle Torimé; gli acrobati I-TEAM, combinazione tra sport e arte circense ai limiti delle capacità umane; la Donna Ragno AURELIE BRUA al doppio palo cinese e l’Uomo Rana OLEKSANDR YENIVATOV, noto per la cosiddetta “Rotazione Yenivatov” e conosciuto nel mondo come “Sacha The Frogman”.