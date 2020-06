Alitalia non deve lasciare Pisa. Puntiamo subito su Frecciarossa come base nella nostra città

PISA – “Abbiamo appreso dai quotidiani della decisione della compagnia di bandiera (più volte salvata dal

fallimento) Alitalia di lasciare l’aeroporto di Pisa verso quello di Firenze“, lo afferma Futuro Horeca Pisa.

“Non possiamo fare a meno di

esprimere le nostre preoccupazioni non solo sull’eventuale indotto che verrà a mancare alla nostra città ma anche della sua perdita di prestigio in ambito internazionale. Per quanto la componente commerciale che determina le scelte delle aziende sia un fattore determinante e fondamentale, non si può fare a meno di

analizzare tutti i side effect di questa decisione in altri ambiti, quali l’occupazione locale, il business del

settore Hôtellerie e somministrazione alimenti e bevande, il business dei trasporti pubblici locali e privati

con positive ricadute nelle casse del comune, la possibilità di avere accesso agli scali intercontinentali con

celerità per rimanere in tema di aviazione, il risparmio nell’acquistare biglietti aerei internazionali che comprendono lo scalo. Non solo è pertanto fondamentale cercare di mantenere a PISA la nostra compagnia

di bandiera ma nell’immediato istante suggeriamo anche una diversificazione dei trasporti strategici vista la nostra centralità territoriale, da imprenditori, ci sentiamo di consigliare al Sindaco di coinvolgere Ferrovie dello Stato e provare a portare a Pisa il Frecciarossa come base in maniera

tale da poter agganciare la nostra città alle linee di alta velocità che arrivano a Firenze e scendono a Roma includendo anche altre destinazioni come Venezia e Torino per esempio, oltre ad essere un eventuale

workaround vs Alitalia sarebbe una vera occasione”.