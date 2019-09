Alla Casa del Popolo di Via Cattaneo i “Kill Your Boyfriend”

PISA – Venerdì 6 settembre alle ore 22 saranno di scena “KILL YOUR BOYFRIEND LIVE” Caracol Contemporanea Casa del Popolo di Via C. Cattaneo 64 a Pisa.

“Kill Your Boyfriend” nascono nel 2011 come side project di elementi dei Wora Wora Washington, Transisters e Kitsune. La loro ricerca sonora spazia dallo shoegaze alla psichedelia, dalla wave all’elettronica filtrata da una sensibilità diretta e viscerale, raffinata e violenta.

Dopo il notevole esordio, s_t, uno split con i New Candys, il secondo devastante album The King is Dead e un numero consistente di concerti tra Italia, Germania e Svizzera, hanno pubblicato un nuovo elaborato ep intitolato “Ghost”. Un live fantastico.

Ingresso 5€ riservato Soci ARCI