Alla Città del Teatro arriva Sabbie Mobili

CASCINA – Un viaggio alla ricerca di se stessi, una favola sull’amicizia dal sapore surreale, che si muove tra situazioni paradossali, dialoghi nonsense e momenti di pura comicità. Domenica 4 febbraio alla Città del Teatro di Cascina (ore 21) arriva SABBIE MOBILI (ANGELI & COMICI PERSI TRA CACTUS SENSIBILI E SALOTTI MIMETICI), commedia brillante (di Alessandro Benvenuti, Pamela Aicardi, Nino Formicola, Carlo Pistarino), dedicata ad Andrea Brambilla (Zuzzurro).

Protagonista sul palco di Cascina l’eccezionale trio comico di Roberto Ciufoli, Giancarlo Ratti e Max Pisu, diretto da Alessandro Benvenuti. Di ritorno da una serata in un teatro del bergamasco, due comici di successo i cui rapporti sono ormai logori, si imbattono con il loro Cessna in una strana nube nera che li farà precipitare in un luogo deserto e misterioso dove è possibile atterrare sui fili della luce “come le rondini”. Qui incontreranno una creatura ingenua e singolare spuntata fuori da un cactus che comincerà ad interessarsi a loro.

“Forse, proprio quando si è avuto tutto dalla vita, arriva un momento in cui si finisce per perdersi in quel troppo divenuto esagerato. E per ritrovarsi, a volte, è necessario perdere tutto ciò che si è ottenuto e svanire per un po’ in una sorta di niente esistenziale. È allora, quando di nuovo non si ha più nulla, quando non si è più da nessuna parte e i giorni hanno il sapore amaro della nostalgia, che si sente il bisogno di cercare la cosa più importante per ciascuno di noi: l’armonia, quel magico dono che ci permette di vivere coscientemente il bene e il male apprezzandone tutti i risvolti. Sabbie Mobili è una favola, un viaggio alla ricerca di se stessi”. Alessandro Benvenuti

Platea e I tribuna: INTERO € 22 + prevendita RIDOTTO € 20 + prevendita

II tribuna: € 17 + prevendita RIDOTTO € 15 + PREVENDITA

Info biglietti: biglietteria@lacittadelteatro.it – T. +39 345 8212494

Info eventi: www.lacittadelteatro.it