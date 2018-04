Alla Fortezza Vecchia a Livorno i cimeli del calcio anticipano il derby

PISA – Un logo, un evento, un’organizzazione. Calcio e collezionismo rappresentano il fil rouge che si cela dietro questo nome e la Toscana sarà il punto di partenza.

Sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 dalle ore 10 alle 20 “I Colori del Calcio” muoverà i suoi primi passi nella Fortezza Vecchia di Livorno. La città labronica e questa splendida sede saranno il teatro di un bellissimo evento che riunirà tutti gli amanti del calcio e dei suoi colori, in tutte le sue forme e rappresentazioni.

Prestigiosi collezionisti, associazioni e società sportive di tutta Italia accorreranno per mostrare ogni singola sfumatura di questo bellissimo sport, portando la loro esperienza e la loro passione: le sale della Fortezza Vecchia saranno invase da maglie, sciarpe, gagliardetti, libri e figurine unendo la storia del calcio ed i suoi colori su di un unico palco.

Sei un malato di cimeli sportivi? Hai una maglia, una sciarpa, una collezione di figurine? Porta ciò che possiedi con te: potrai esporre il tuo materiale, fare scambi o semplicemente ammirare le più grandi collezioni d’Italia sul calcio italiano ed internazionale.

Nei giorni che anticiperanno il derby Livorno Vs Pisa, inizierà la sfida tra le due città a colpi di storia. Infatti presso l’antica struttura Portuale labronica saranno presenti in una sala dedicata un’esposizione di Maglie del PISA SPORTING CLUB E LIVORNO CALCIO e moltissimi altri cimeli di varia tipologia.

Saranno presenti i rappresentanti di JUVENTUS, MILAN, INTER, NAPOLI, GENOA, JUVENTUS, LAZIO, SAMPDORIA, TORINO, SAMBENEDETTESE, UDINESE, PARMA, ATALANTA ecc… e molti Musei Societari i quali renderanno visibili a tutti maglie di unica e incredibile bellezza e importanza storica.

Alcune tra le maglie presenti ci saranno quelle di Maradona Argentina e Napoli, Rivera Nazionale e Milan, Pele’ Brasile, Baggio, Totti, Tardelli, Riva e molte molte altre ancora.

In Rappresentanza della storia del Pisa ci sarà la “HISTORY SOCCER PISA COLLECTIONIST“ formata da Yuri Bianchi Storico e Collezionista con oltre 600 Maglie Rossocrociate, conosciuto da tutti per la sua passione e Amore verso i colori Nerazzurri con maglie che variano dal 1953 al 2018 e Matteo Cerrai anche lui collezionista di grande qualità e personaggio legato ai valori Storici della nostra Città e del GIOCO DEL PONTE da molti anni.

“History Soccer Pisa Collectionist” e’ alla sua prima uscita pubblica, ed e’ stata creata per dare un punto di riferimento totalitario al mondo del Collezionismo Sportivo, per dare risalto a tutte le Mostre Storiche inerenti la Vita del nostro Pisa Sporting Club che ci vedono presenti sul territorio Nazionale ed Estero.

Questo evento vedrà presente anche le telecamere di Sky e professionisti delle testate giornalistiche Regionali e Nazionali.

Sarà presente anche SPORT FOR CHILDREN ONLUS, Associazione conosciuta nel mondo del calcio professionistico e del Sociale, la quale metterà a disposizione di chi visiterà lo stand Nerazzurro dei Gadget marchiati Pisa S.C. forniti dalla società Cascinese OUTDOOR SERVICE partner della Società Rossocrociata e dei cimeli Sportivi in vendita il cui ricavato sarà donato al “PARCO DI MAU IL PARCO DI TUTTI” .

Se avete dei cimeli sportivi inerenti la storia del Calcio Pisano potrete portarli e nel caso vogliate cederli o venderli, saranno fatte valutazioni molto vantaggiose, i vostri cimeli oltre che essere esposti in tutta Europa serviranno per creare momenti di Storia Pisana e Sociale utile alla raccolta fondi per Bambini o Associazioni che si occupano di loro.

Partecipate numerosi perché lo stand del Pisa ha bisogno di voi.