Alla Libreria Feltrinelli la presentazione “Legata alla Luna” di Marco Dal Forte

PISA – Sarà presentato alla libreria Feltrinelli di Pisa il nuovo libro di Marco dal Forte, “Legata alla Luna“.

L’autore verrà intervistato da Gabriele Masiero, giornalista ANSA, e Sara Ferraioli, presidente e direttore editoriale di Mds editore. Il romanzo è nella collana “Le serie di Lumina”, collana noir nella quale la casa editrice punta molto.

In questa storia il destino stravolge completamente il corso della vita di Carlo Cordani, giovane avvocato alla ricerca di una sua identità nel mondo forense della sua città, Pisa. Un giorno arriva però la notizia di una imprevista e ricchissima eredità. Cordani arriva a Torino dal notaio incaricato di dare esecuzione al testamento: il benefattore è sconosciuto.

Successivamente Carlo scopre di doversi accollare, per godere del lascito, la tutela di sua nipote Federica, adolescente seriosa e taciturna ospite di un collegio svizzero. Sarà proprio questo gioco del destino a trascinarlo in un vortice di rivelazioni e misteri da cui non riuscirà più a separarsi.

L’intervista ha il fine di conversare con l’autore per conoscere i suoi processi di scrittura e tutto ciò da cui ha preso ispirazione per realizzare il suo secondo romanzo. Ci teniamo a celebrare l’uscita di “Legata alla Luna” proprio nella Feltrinelli di Pisa, essendo questa la città che fa da palcoscenico alla storia di Carlo Cordani, e che rappresenta la casa natale dell’autore. Tuttavia, grazie alla capacità descrittiva dell’autore, riusciamo a viaggiare mano nella mano con ogni personaggio per visitare luoghi sempre nuovi e remoti.