Alla libreria Rusconi la presentazione del libro “PARAPAPA”

PISA – In occasione della festa del papà, la libreria Rusconi di corso Italia, ospiterà domenica 18 marzo alle ore 17.30, il libro PARAPAPA, scritto dalla logopedista Barbara Cerri ed illustrato dal pittore Mauro Molle.

Un papà ed il suo bambino, qualche giorno da trascorrere insieme mentre la mamma è fuori per lavoro. Che cosa combineranno? Riusciranno a cavarsela?

Certamente e saranno anche capaci di trasformare ogni momento della giornata in una meravigliosa avventura. Una piccola opera d’arte che, con la delicatezza e la musicalità di strofe in rima ed i mille colori delle illustrazioni inedite condurrà grandi e piccini nel mondo speciale dei “papà”, fatto di giochi, piccoli gesti quotidiani e tanto amore.

Francesca Petrucci intervista l’autrice dei testi, le letture saranno affidate a Daniela Bertini dell’associazione il gabbiano. Seguirà un laboratorio per i bambini tutto dedicato ai papà. Un’occasione per divertirsi e regalare al proprio “babbo” un libro pensato, scritto ed illustrato per lui e la sua festa

Ecco a voi Para Papà, ovvero il modo più semplice, più bello e più originale per dire a tutti i papà che sono davvero speciali. Ebbene sì: niente cioccolatini, cravatte, fermacarte, portachiavi, ma semplicemente… un libro!

Lo ha scritto Barbara Cerri, per MdS Editore, logopedista presso la Stella Maris e autrice del libro Gheghe ha il mal di scuola e lo ha illustrato Mauro Molle, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Roma e alla Scuola dell’arte della Medaglia.

La storia racconta di un papà e del suo bambino, che trascorreranno qualche giorno insieme mentre la mamma è fuori per lavoro… Che cosa combineranno? Riusciranno a cavarsela senza pasticci? Ma certo e di più… trasformeranno le giornate in meravigliose avventure!

Nella leggerezza musicale dei testi in rima e nella delicatezza dei colori sono profondi e importanti i tema trattati: l’importanza dell’accudimento paterno, che possa essere interscambiabile con quello della madre, la costruzione di una relazione e dell’identità del bambino attraverso la lettura e il racconto, la condivisione dei giochi e delle attività quotidiane.

Questo piccolo libro condurrà grandi e piccini nel mondo speciale “dei papà”, fatto di giochi, viaggi nel paese della fantasia, piccoli gesti e tanto amore.

Quale modo migliore per festeggiare la festa dedicata proprio a loro?