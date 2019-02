All’Arsenale una serata tra cinema e musica live con “Juha”

PISA – L’intreccio tra cinema e musica è pronto a tornare di scena al Cinema Arsenale di Pisa. Lunedì 4 febbraio alle 21 Davide Barbafiera, Simone Bettin e Tommaso Tanzini, trio di musicisti, attualmente in tour con il loro gruppo “Campos”, arrivano in sala per sonorizzare live e in elettroacustica “Juha”, il film cult di Aki Kaurismäki.

Era il 1999 quando il geniale regista finlandese usciva nelle sale con questo film in bianco e nero e senza sonoro, pensato per il cinema come un film muto. In occasione del ventennale dall’uscita, la divertente tragicommedia con al centro l’amore tra Juha e Marja, una coppia di campagna, messo in crisi dall’arrivo di Shemeikka, uomo di città, torna in sala in una veste musicale inedita, scritta per l’occasione dal talentuoso trio di musicisti.