Alle 18.30 il Pisa a Gorgonzola contro la Giana per la prima in panchina di mister Petrone

PISA – Questo pomeriggio (ore 18.30) il Pisa scenderà in campo per il turno per Pasquale del girone A del campionato di serie C. I nerazzurri di mister Mario Petrone (che esordirà in panchina) saranno di scena al Comunale “Città di Gorgonzola” per affrontare la Giana Erminio.

Nel Pisa fuori capitan Daniele Mannini e Carillo per infortunio torna invece Sabotic dalla squalifica. Formazione al. Completo per la Giana Erminio di mister Albe’ da 23 anni sulla panchina lombarda.

Il match sarà diretto da Fabio Schirru della sezione piemontese di Nichelino.

La partita sarà trasmessa in diretta via streaming dal sito web ufficiale della Serie C (www.elevensports.it). Aggiornamenti sul nostro portale www.pisanews.net a partire dalle ore 18.