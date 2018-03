Alle Officine Garibaldi al via la mostra di Mauro da Caprile

PISA – Venerdì 16 marzo alle ore 17.30 si inaugurerà presso le Officine Garibaldi in Via Gioberti 39, la mostra patrocinata dal Comune di Pisa: “AESTAS una stagione per D’Annunzio: un omaggio da Pisa nell’ottantesimo anniversario dalla Sua scomparsa “ di Mauro Da Caprile .

La mostra si compone di 30 cartelle tutte realizzate ed autografate dall’Autore.

La Poesia è Arte e quando lo è davvero va oltre i luoghi comuni, gli stereotipi, le mode futili e la politica .

È una premessa necessaria per chiarire il significato della mostra del Maestro Da Caprile che prevede, in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla scomparsa di Gabriele d’Annunzio un omaggio al poeta immaginifico interpretandone graficamente le immagini suscitate dai Suoi scritti.

“ … L’ Estate è il simbolo della fase più rigogliosa della vita dell’uomo. Il paesaggio e i corpi dell’ambiente toscano ed in particolare quelli di Marina di Pisa e dintorni , hanno permesso al vate di scrivere le sue opere migliori, tanto che è universalmente noto che la Natura si identifica col paesaggio dannunziano, in panica unione. È proprio in questi luoghi, assolutamente più che in altri che D’Annunzio ritrova quella innocenza virile ma limpida e pura, da sempre inseguita.”…

(tratto da un’intervista a Mauro Da Caprile di Francesca Amore – Coordinatrice degli eventi culturali del Capodanno Pisano).

La mostra “ AESTAS”, inserita nel Calendario del Capodanno Pisano, rimarrà aperta fino al 14 aprile p.v. con gli orari di apertura delle Officine Garibaldi che ospitano la mostra.

L’ingresso è libero.