Alle Officine Garibaldi FIMMG Pisa ha presentato www.mivaccino.it

PISA – Alle Officine Garibaldi, nasce un nuovo legame tra medico e paziente. La FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) sezione di Pisa, annuncia, alla presenza delle Istituzioni sanitarie provinciali, il nuovo sito internet, www.mivaccino.it per consentire ai cittadini di prenotare, in modo semplice e rapido, la vaccinazione presso gli studi dei medici di medicina generale della provincia di Pisa. La neonata piattaforma, rientra nelle iniziative portate avanti per sostenere la campagna vaccinale 2020-2021 e per assicurarne una diffusione capillare ed uno svolgimento ordinato e in sicurezza.

Presenti alla conferenza stampa l’assessore e presidente della società della salute pisana Gianna Gambaccini, il presidente dell’Ordine dei Medici il Dr. Giuseppe Figlini, il segretario della FIMMG sezione di Pisa il Dr. Luca Puccetti e la Dr.ssa Serena Batini Consigliere Provinciale FIMMG sezione di Pisa.

“FIMMG Pisa da sempre è in prima linea per aiutare i medici di famiglia nella professione – commenta il segretario Dr. Luca Puccetti – Quello di oggi è il primo passo in una nuova dimensione dell’organizzazione della campagna vaccinale. Una facilitazione sia per i medici, che evitano così code ed assembramenti fuori dagli studi, che per i pazienti che possono prenotare comodamente da casa il loro turno per la somministrazione del vaccino antinfluenzale“.

“Grazie a FIMG Pisa, il sindacato dei medici di famiglia, che ha creato per i suoi iscritti e tutti i medici di famiglia che ne faranno richiesta una semplice piattaforma web per prenotare le vaccinazioni antinfluenzali al fine di evitare sovraffollamenti negli ambulatori in tempo di pandemia. Ancor di più questo anno sarà importante la vaccinazione antinfluenzale non solo per le fasce a rischio ma per tutta la popolazione visto che i sintomi del covid sono spesso indistinguibili da quelli influenzali

Grazie ai medici di famiglia e agli infermieri del territorio che rappresentano il baluardo della sanità territoriale“, afferma Gianna Gambaccini.

Il portale è aperto a tutti i medici di famiglia della provincia di Pisa. Non solo per gli iscritti al sindacato dei medici di famiglia, ma anche per tutti i medici di medicina generale della provincia di Pisa che ne faranno.

Le iniziative sono state realizzate con il sostegno delle Società della Salute provinciali e saranno messe a disposizione gratuitamente a tutti i medici di medicina generale della provincia che ne faranno richiesta.