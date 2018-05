Alle Officine Garibaldi la mostra fotografica di Max Laudadio

PISA – Arriva a Pisa la mostra fotografica di Max Laudadio, inviato di Striscia La Notizia, presentata dal critico d’arte Luca Nannipieri, curata nelle sue prime versioni da Vittorio Sgarbi. Alle Officine Garibaldi, il 26 maggio alle ore 18, viene infatti esposta la mostra “4 occhi sul mondo“.

Dopo la presentazione fatta da Nannipieri che introdurrà criticamente le opere fotografiche, Max Laudadio, volto noto del tg satirico di Canale5, accompagnerà tutti i presenti alla scoperta della sua mostra nella quale ha raccolto gli scatti più suggestivi realizzati nei suoi viaggi in giro per il mondo.

La mostra è già stata esposta in luoghi prestigiosi come il Museo Diocesano di Brescia e il Museo della Fotografia di Brescia, alla Milano Art Gallery e Spoleto Arte. Ingresso gratuito, Officine Garibaldi, Via Goberti 39 Pisa.