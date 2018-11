Alle Officine Garibaldi la prima mostra di grafica e pittura

PISA – Sarà inaugurata sabato 1 dicembre alle 16, all’interno delle Officine Garibaldi in via Gioberti 39, la mostra di grafica e pittura ideata e

allestita dalla scuola di disegno e pittura “Alla Prima” di Pisa, diretta dall’artista Giacomo Roberto. Si tratta di una rassegna che permette di vedere il percorso degli allievi e degli ex apprendisti svolto durante gli anni all’accademia.

Gli spettatori potranno osservare le opere di Antonio Mugnetti, Gianluca Parrini, Giuliano de Martini, Luigi Ciurli, Manola Alberighi, Mery Francica, Olimpia Rite e Silvia Casini e dei gio-vanissimi Pietro Picarella e Francesco Sommer.

Artisti in erba che esporranno insieme ad altri autori più esperti:

Allessandra Ionannidis, Arianna Catalli, Francesca Ferrari, Giorgio

Giorgi, Ilaria Cesini, Ludovica Ferretti, Marcella Simili, Margo Morganti, Maria Angela Luperi, Maurizio Follador, Olga K Elinova, Pietro Sassetti, Valeria Giuliani, Valerio Notarfrancesco, Renate

Hegenbarth, Roberto Perugia e Rosanna Genovese.

Le opere di grafica sono realizzate a grafite e sanguigna, mentre le

opere pittori-che sono in acrilico, acquarello e olio. Non mancano

alcune xilografie e interessanti opere realizzate in tecnica mista

anche con l’utilizzo di marker. La mostra sarà aperta fino a martedì 11 dicembre ed è visitabile tutti i giorni dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.

Per maggiori informazioni scrivere a giacomo786roberto@yahoo.it