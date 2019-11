Alle Officine Garibaldi “Psiche ed Eros” in un pomeriggio dedicato all’amore e alle relazioni

PISA – Mercoledì 27 novembre alle ore 17:30, presso le Officine Garibaldi si svolgerà il convegno “Psiche ed Eros – Amore, sesso e storie di vita” con l’intervento degli specialisti Dott.ssa Viviana Puggioni e Dott. Alberto Tofanari.

“Psiche ama ancora Eros?” L’incontro ha come obiettivo quello di sfatare insieme al pubblico i falsi miti sull’amore e sulle relazioni.

Parte centrale delle nostre vite sono le relazioni che intraprendiamo con gli altri. Viviamo e sperimentiamo le emozioni più intense, come felicità, tristezza, rabbia, paura e sensi di colpa. Il significato delle relazioni sentimentali e sessuali è stato costruito in conformità ai contesti storici, perciò tale significato è anche il frutto del modo in cui “spieghiamo” ciò che accade.

Il convegno intende approfondire dal punto di vista psicologico il tema delle relazioni amorose e sessuali, e di come l’evoluzione e la trasformazione della società ha contribuito a modificare le dinamiche di coppia, la comunicazione interpersonale, i desideri e i bisogni affettivi ed erotici.

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. I posti sono limitati!

Per iscriversi si prega di compilare la scheda di adesione all’indirizzo presente nel Qr code della locandina, oppure inviare una mail ai seguenti indirizzi:

viviana.puggioni@gmail.com

info@albertotofanari.it