Alle Officine Garibaldi si presentano due libri

PISA – Alle Officine Garibaldi un pomeriggio dedicato ai libri. Venerdì 15 novembre in programma nei locali di via Gioberti due presentazioni di libri, in compagnia degli autori.

Si parte alle 17 con Oreste Brondo e Giuseppe Chirico, che presentano “Insegnare la fisica nella scuola primaria. Il laboratorio e il metodo scientifico”, edito da Carocci. A moderare la discussione Rita Di Ianni.

Alle 18 sarà la volta di Emiliano Pagani e Daniele Caluri che, in compagnia del fumettista Tuono Pettinato, raccontano il volume “Don Zauker – Ego Te Dissolvo“, la nuova serie di fumetti scritta da Pagani e illustrata da Caluri.