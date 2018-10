Alle Officine Garibaldi “The Pisan Calendar” di Sergio Costanzo

PISA – Venerdì 5 ottobre 2018

presso “Officine Garibaldi”, Via Gioberti a Pisa si terrà la presentazione del libro di Sergio Costanzo “Calendario Pisano – The Pisan Calendar“.

L’evento è previsto per le ore 17:45.

Sergio Costanzo, pisano, biologo per formazione e storico per passione, è l’autore di “Io Busketo”, un romanzo storico al cui centro domina la figura del Duomo di Pisa e dell’architetto che lo

progettò. Il libro, dato alle stampe nel 2010 da Linee Infinite Edizioni, ha vinto il premio Italia Medievale per la sezione Editoria nel 2011. Ha poi ottenuto la segnalazione speciale il 22 ottobre

2011 alla 55° edizione del celebre Premio Letterario Nazionale Pisa, indetto dal Comune e dalla Provincia di Pisa. “Il fiume si rise”, il secondo romanzo storico di Sergio Costanzo, presentato al pubblico per la prima volta al Pisa Book Festival nel 2012, narra delle guerre fraticide tra Firenze e Pisa. “La Tavola dei Galilei”, il terzo romanzo storico di Sergio Costanzo, presentato al pubblico per la prima volta al Pisa Book Festival nel 2013, svela i segreti più nascosti della famiglia Galilei, dalle partizioni del padre Vincenzo, musicista, alle leggi fisiche del figlio Galileo, pietra miliare della svolta scientifica del seicento.

“Ibelin”, il quarto romanzo storico di Sergio Costanzo, racconta l’origine dei cavalieri Templari.

Per saperne di più non perdetevi il libro e la sua presentazione.