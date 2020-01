Allenamento in terra campana. Il ritorno in Toscana è previsto per la serata di lunedì

PISA – Dopo il punto ottenuto sul campo della capolista il Pisa Sporting Club è rientrato ieri notte in albergo e questa mattina ha svolto un breve allenamento prettamente atletico nella stessa struttura che ha ospitato la rifinitura pregara.

Nel pomeriggio, poi, la partenza in treno per la Toscana con il rientro all’Arena previsto per la serata.

Martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo di San Piero a Grado in vista della prossima sfida di campionato fissata per sabato prossimo (ore 15) quando all’Arena arriverà la Juve Stabia