Allenamento pomeridiano a San Piero a Grado per i nerazzurri

PISA – Allenamento fissato nel pomeriggio al Centro Sportivo di San Piero a Grado per i nerazzurri attesi domani dalla supersfida di Coppa Italia TIM con il Bologna in programma all’Arena Garibaldi (calcio d’inizio alle ore 20.45).

Pisa – Bologna è valida per il Terzo Turno Eliminatorio della Coppa Italia: gara unica con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari. La vincente si troverà poi di fronte al Quarto Turno (in programma mercoledì 4 dicembre) la vincente del match Udinese-Sud Tirol.

Dopo l’allenamento odierno la squadra nerazzurra inizierà il consueto ritiro pre-gara e domattina sosterrà all’Arena una breve rifinitura a porte chiuse.