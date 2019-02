Allenamento tecnico-tattico per la squadra di mister Luca D’Angelo a San Piero a Grado

PISA – Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo di San Piero a Grado per i nerazzurri che hanno svolto una seduta molto intensa sotto un sole quasi primaverile.

Mister Luca D’Angelo ha fatto ruotare tutti i calciatori a sua disposizione in una serie di esercitazioni tecnico-tattiche con sviluppi di gioco e simulazioni varie.

Contro il Gozzano non ci sarà Benedetti squalificato e Di Quinzio, ma il tecnico nerazurro recupera Marconi in attacco e Gucher. Ancora ai box invece Liotti, ma sulla via del ritorno in campo.

Domani pomeriggio la squadra tornerà in campo all’Arena Garibaldi per effettuare la consueta rifinitura pregara al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati.