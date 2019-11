Allerta meteo per piogge e forti temporali

PISA – La protezione civile ha emesso un’allerta meteo di criticità gialla per pioggia e temporali forti dalle 21 alla mezzanotte di giovedì 7 novembre che diventa criticità arancione da mezzanotte fino alle 13 di venerdì 8 novembre. Dalle 13 alle 18 di venerdì tornerà criticità gialla.

Previsione fino alle 24 di domani dal Bollettino vigilanza meteo CFR Toscana

Tempo in peggioramento dalla sera di oggi, giovedì, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani, venerdì, perturbato nella notte e in mattinata con diffusi rovesci e temporali; attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio.



Pioggia: dalla sera di oggi, giovedì, piogge e locali temporali sulle zone nord-occidentali e sulla costa, in estensione durante la notte a tutta la regione. I fenomeni saranno più frequenti e localmente persistenti sulla costa e sulle zone nord-occidentali nella notte e in mattinata, mentre dal pomeriggio si trasferiranno sul centro-sud della regione con conseguente miglioramento sulle zone settentrionali.

Cumulati medi attesi dalla sera di oggi e per tutta la giornata di domani: medi fino a 40-50 mm sul nord-ovest, 30-40 mm sulla costa centrale e sulle province di Pisa, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze; fino a 15-20 mm sulle altre zone. Cumulati massimi fino a 60-90 mm sul nord-ovest e sulla costa centro-settentrionale, localmente superiori in concomitanza dei temporali più insistenti; fino a 40-60 mm sulle altre zone.



Temporali: dalla sera di oggi, giovedì, possibilità di temporali localmente persistenti sulle zone nord-occidentali e sulla costa, in estensione nella notte e in mattinata sulle zone interne centro-settentrionali. Fenomeni in trasferimento verso il centro-sud della regione nel pomeriggio.



Vento: oggi, giovedì, nulla da segnalare. Domani, venerdì, venti localmente forti da ovest sul centro-sud della regione con raffiche fino a 50-70 km/h.



Mare: oggi, giovedì, nulla da segnalare. Domani, venerdì, mare molto mosso a nord dell’Elba.