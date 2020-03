Allerta vento, dieci interventi dei Vvf in tutta la Provincia

PISA – Sono stati dieci gli interventi dei Vigili del Fuoco nella giornata di lunedì 23 marzo, che ha visto protagonista il vento nella nostra zona.

Si segnala un intervento a Riglione in via Gemignani che ha comportato la rimozione di una parte della copertura di un tetto costituita principalmente da carta catramata e materiale isolante con il supporto dell’autoscala e del personale speleo alpinistico fluviale SAF.

Un altro intervento della stessa natura si è verificato a Pappiana del Comune di San Giuliano Terme in via Lenin, dove un’auto ha riportato danni a seguito della caduta della carta catramata di copertura del tetto di un garage.

Sempre nel comune di San Giuliano Terme in via Vittorio una pianta è cascata sui cavi Enel senza però recare disservizi all’erogazione dell’energia elettrica.

Un altro albero è caduto sulla strada in via del Castello in loc. Filettole nel Comune di Vecchiano bloccando la viabilità. In tutti gli interventi fortunatamente non ci sono stati danni a persone.