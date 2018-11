Allievi Nazionali. Il giovane nerazzurro Lorenzo Fagni convocato in rappresentativa

PISA – Nuovo importante riconoscimento per il settore giovanile nerazzurro. E’ arrivata, infatti, una convocazione in Rappresentativa Nazionale di categoria per il calciatore Lorenzo Fagni, centrocampista classe 2002 della formazione Allievi Nazionali guidata da mister Paffi.

Mercoledì 7 novembre il nostro giovane calciatore dovrà presentarsi a Monza, presso il Centro Sportivo “Monzello”, per una due giorni di allenamento con i migliori calciatori della categoria che si concluderà con una amichevole che metterà di fronte due formazioni ‘miste’ composte da tutti i convocati.

In bocca al lupo Lorenzo!