Allievi Regionali. Il Pisa Ovest batte il Capezzano e fa la voce grossa

PISA – Dopo molti campionati senza un portacolori Pisa da quest’anno è tornata a disputare con una squadra cittadina il campionato Allievi Regionali. Questo grazie alla società Pisa Ovest e ai suoi ragazzi che stanno brillando nel girone D dove sono al momento sono al secondo posto in classifica dietro la capolista Forte dei Marmi che dista solo sei lunghezze.

Mancano nove giornate alla fine del torneo disputato dal Pisa Ovest da protagonista grazie al lavoro della società e del suo mister Stefano Ammannati. La squadra è reduce dal successo esterno di domenica scorsa sul campo del Capezzano grazie alle reti di Barachini e Spitale (2-1), dove ha centrato il settimo successo consecutivo e recuperato ben otto punti alla capo classifica nelle ultime sei giornate di campionato. Il Pisa Ovest, che durante la stagione in campionato, ha perso solo tre volte, vanta anche la miglior difesa con soli 13 gol subiti ed è in piena corsa per aggiudicarsi la Coppa Toscana.

LE PAROLE DI MISTER AMMANNATI. “Il campionato Allievi Regionali è un campionato molto difficile – afferma Stefano Ammannati mister del Pisa Ovest della categoria Allievi Regionali – in cui all’inizio abbiamo pagato il noviziato, poi pian piano siamo cresciuti e abbiamo dato del filo da torcere a tutti. Questo gruppo adesso è solido, la vittoria a Capezzano lo ha dimostrato, ha acquisito la giusta mentalità. Dobbiamo solo continuare su questa strada senza distrazioni e senza montarci la testa. Giochiamoci queste nove partite che restano alla fine del campionato con un occhio alla Coppa Toscana. Sarebbe già una grande soddisfazione alla nostra prima partecipazione chiudere così il campionato”

LA ROSA ALLIEVI REGIONALI PISA OVEST. Nicolò Antonini, Lorenzo Barachini, Matteo Barsotti, Giacobbe Bertini, Isaia Bertini, Alessandro Boschetti, Nicolò Castellacci, Alessandro Desideri, Gabriele Fabbri, Mario Frroku, Vittorio Gesi, Tommaso Ghimenti, Tommaso Marconcini, Filippo Mizioli, Davide Pardini, Matteo Puccio, Mattia Spitale, Filippo Turini, Daniele Ugolini.

STAFF TECNICO. Allenatore: Stefano Ammannati. Allenatore in seconda: Emanuele Gionfriddo. Allenatore portieri: Sergio Settini. Dirigenti: Mizzioli, Barsotti, Boschetti.

Ufficio Stampa Pisa Ovest