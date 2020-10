All’Internet Festival “Podcast – il nuovo rinascimento dell’audio”

PISA – All’Internet Festival 2020 giovedì 8 Ottobre alle ore 11 al Centro Congressi Le Benedettine di Pisa e online alle ore 17 Damiano Crognali presenta il suo primo libro, “PODCAST – IL NUOVO RINASCIMENTO DELL’AUDIO”.

Come raccontare, pubblicare, promuovere storie da ascoltare, edito da Roi Edizioni. Un libro che è un prezioso strumento per imparare a essere comunicatori del futuro e diventare protagonisti del nuovo Rinascimento dell’audio. Un’inchiesta giornalistica sull’universo dei contenuti della voce, che vede l’alba di una nuova generazione di creators.

Crognali è un giornalista, realizza video e racconti, produce podcast. Ha collaborato con La Stampa, Agi, La7, si occupa di podcast per Now, la rubrica di approfondimento sull’innovazione di SkyTg24, e vive tra Milano e Kuwait City. A presentare l’evento il giornalista del Corriere della Sera Antonio Castaldo e, oltre a parlare di podcast, l’autore dedicherà al suo pubblico anche un “mini corso” per spiegare proprio come si realizza questo prodotto audio. Un evento a porte aperte, accessibile per chiunque, che si dipana tra le vie della città e all’interno di alcune delle più prestigiose location della città di pisa, in cui si dedicherà spazio al testo di Damiano Crognali, una guida che fornisce tutte le risposte alle domande che si fanno i nuovi autori che vogliono diventare podcaster, le sfide e le opportunità che privati, aziende e professionisti che vogliono affacciarsi sul mondo dei podcast hanno davanti a sé prima di sbarcare su Spotify, Audible o su una delle altre piattaforme di questa nuova podcast economy.

Nell’ultimo anno gli italiani hanno scoperto il mondo dei podcast, ovvero questo nuovo modo di fruire di contenuti online che non è quello tradizionale della visualizzazione sullo schermo o della lettura, bensì quello dell’ascolto. Il fenomeno ha avuto un’esplosione grazie allo user generated podcast, ossia la produzione e pubblicazione di podcast da parte degli utenti, un impulso che è stato dato soprattutto da Spotify. Durante il lockdown, a causa dell’emergenza Coronavirus, gli utenti italiani che si sono messi a fare podcast sono aumentati del 500% e su Spotify c’è stato un aumento del 200% di questi contenuti non musicali. CROGNALI stesso, che ha vissuto il periodo di lockdown bloccato a Kuwait City, ha avuto modo di realizzare nuovi contenuti legati alla pandemia, come “Medioriente nell’Emergenza Coronavirus”, un podcast giornalistico di storie, viaggi e notizie d’attualità sulle questioni aperte di quest’area del mondo.

Questo libro è stata l’occasione per DAMIANO CROGNALI di mettere nero su bianco la sua esperienza e le lezioni apprese creando podcast e i suoi ricordi da creatore di contenuti alla radio. Anche se, spiega Crognali, il futuro dei contenuti audio online va oltre il modello della radio di flusso ma è nell’on demand, nell’ascolto quando, dove e come ci pare.

Il libro è denso di racconti, esempi e segreti che l’autore ha appreso ascoltando e seguendo i migliori podcaster al mondo, ed è anche un viaggio attraverso i protagonisti della podcast economy. Non mancano ovviamente gli aspetti pratici, come quando si entra nel vivo della produzione: quale microfono acquistare, come registrare, quale software di montaggio usare, dove trovare le basi musicali. Il libro dà spazio anche al podcast marketing, ovvero come far crescere e promuovere il podcast, e a come “vivere di podcast”, con le strategie e le tecniche per monetizzare la professione di podcaster.

Il libro non manca di analizzare sfide e criticità che si troveranno ad affrontare i player del settore, da Spreaker ad Apple Podcasts, da Audible a Spotify. Audible, nata per la diffusione di audiolibri, si sta specializzando sempre più nella diffusione e nella produzione di podcast originali – in soli tre anni ha prodotto oltre 60 serie per il suo catalogo italiano. Spotify ha conquistato il mercato del podcast (in Italia ha di gran lunga superato gli ascolti di qualsiasi altra piattaforma) ma ha il suo tallone d’Achille nel non redistribuire i guadagni che trae dalla pubblicità anche ai creator stessi, rischiando così di cedere terreno a piattaforme che applicano un modello più sostenibile per i podcaster.

PODCAST DI DAMIANO CROGNALI ha lo scopo di raccontare a un autore come si diventa podcaster e come si può usare il podcast per creare un brand e un canale di comunicazione, con la promessa di mostrare come realizzare storie destinate a essere ascoltate. Questo libro non è solo la fotografia di un momento entusiasmante e frenetico di un mondo, quello del podcast, ma anche un approfondimento su un fenomeno che riguarda i creatori di contenuti, gli editori e i media.