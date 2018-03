Alternanza scuola-lavoro, progetto vincente su acqua e sostenibilità

PISA – Offrire agli “adulti di domani” l’opportunità di confrontarsi con i professionisti del settore sui temi dell’ambiente, dell’uso responsabile dell’acqua e delle altre risorse naturali.

È questo lo scopo alla base di “iniziativa promossa in quattro regioni dal Gruppo Acea e raccolta con entusiasmo da Acque SpA, verrà presentata a Pisa il prossimo 6 Marzo. Per l’occasione saranno presenti il dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Da Vinci-Fascetti, Fortunato Nardelli, l’amministratore delegato di Acque SpA, Paolo Saccani, responsabile della Formazione Manageriale del Gruppo Acea, Chiara Del Vecchio.

Ideazione è un progetto di alternanza scuola-lavoro che va ad inserirsi nel già ricco quadro di iniziative che il gestore idrico del Basso Valdarno porta avanti sui temi della sostenibilità, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Saranno 15 i ragazzi dell’istituto pisano che frequentano il 4° anno chiamati a confrontarsi sui temi dell’ambiente, dell’uso responsabile delle risorse naturali ed in generale sui temi della responsabilità sociale di impresa. Acque SpA metterà a disposizione un proprio “maestro di mestiere” chiamato, nel corso degli incontri che si svolgeranno a scuola e in azienda, ad aiutare gli studenti a sviluppare una proposta innovativa in tema acqua, volta alla salvaguardia e al benessere della collettività mediante la valorizzazione e il risparmio delle risorse naturali.

“Ideazione” coinvolgerà tredici istituti scolastici, per un totale di trecento studenti e oltre quaranta progetti sul tema dello sviluppo sostenibile, tra Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Gli incontri con gli studenti cominceranno a marzo e proseguiranno fino alla fine dell’anno scolastico. A giugno, dopo aver raccolto tutte le proposte elaborate, una commissione di esperti selezionerà i due progetti giudicati migliori. I team vincenti saranno ospiti, assieme a un’altra delegazione di studenti selezionati tra i vari istituti, del Summer Camp di Consel – Consorzio Elis (società che collabora al progetto Ideazione). Qui i ragazzi lavoreranno alla realizzazione del prototipo delle idee vincenti e saranno coinvolti in incontri con manager, artisti e sportivi. Ai due istituti dei team vincitori andrà invece un premio di 3mila euro.