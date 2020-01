PISA – Per la gara Pisa-Juve Stabia, in programma all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani” sabato 25 gennaio (ore 15) sono disponibili nuovi biglietti per il settore Curva Nord.

I tagliandi saranno in vendita presso i Pisa Store (via Cesare Battisti e Via Luigi Bianchi) e in tutto il circuito Viva Ticket (www.vivaticket.it) a partire dalle ore 16 di giovedì 23 gennaio. Non sarà attiva però la vendita on line per tali titoli di ingresso