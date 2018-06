PISA – Amalfi vince la 63esima edizione delle Antiche Repubbliche Marinare nelle acque di Genova precedendo di pochi metri il Galeone ligure. È la dodicesima vittoria della storia per Amalfi. Pisa quarta e mai in partita.

Duemila metri di percorso. Genova avendo vinto la gara dei Gozzi parte in corsia uno, Pisa parte in seconda corsia, terza per Amalfi e quarta per Venezia. Prima della partenza un minuto di raccoglimento per ricordare Fabio Borgese vogatore di Amalfi scomparso nel gennaio scorso a soli 34 anni.

Genova parte forte e conduce la gara contrastata solo da Venezia e Amalfi con Pisa che alle boe di 1000 è ultima staccata di due ben due barche.

Ai 1500 metri il sorpasso di Amalfi che alla fine trionfa davanti a Genova Venezia. Ultima Pisa.