Amichevole. Domenica al Mapei Stadium il Pisa affronta il Sassuolo

PISA – Appuntamento di prestigio per il Pisa Sporting Club che domenica 13 settembre tornerà in campo a Reggio Emilia per affrontare in un probante test match il Sassuolo di mister De Zerbi.

Quello che andrà in scena al “Mapei Stadium” sarà un vero e proprio triangolare che vedrà impegnato il Pisa con due formazioni del Sassuolo: tutte le gare si disputeranno sulla durata di 45 minuti e non è prevista una squadra vincitrice per cui non verrà assegnato alcun punteggio.

Questo il programma delle gare:

Ore 18.00. Sassuolo Verde-Pisa

Ore 19.00. Sassuolo Verde-Sassuolo Nero

Ore 20.00. Sassuolo Nero-Pisa