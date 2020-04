Amico Panathlon, già raccolti e donati 12.000 euro

PISA – L’Area 6 Toscana Panathlon , presieduta da

Andrea da Roit, continua tramite i 17 Club Toscani nel progetto “AMICO

PANATHLON” con varie iniziative che vanno dalle donazioni dei vari Club alla Sanità pubblica dei vari territori, al supporto alimentare ed all’intrattenimento telefonico per chi si sente solo, chiamano questi numeri per offrire a chi lo desidera, la possibilità di parlare, nel pomeriggio di ogni giorno dalle 15 alle 18 fino al termine dell’emergenza, con Amico Panathlon e trovare un momento di socializzazione su temi di Sport o di quant’altro si voglia parlare: Marco 3335396533 – Riccardo 3495330389 – Daniela 3395655408, Remo 3391051103 – Orietta 3471041215 – Arturo 0583-370149

Pietro 3358297625 – Ugo 3283642793 – Gianfilippo 360223501, Gianfranco 3404932978 – Francesco 3398553524, Simonetta 3491291753 – Giovanni 3477748452

Il Panathlon della Toscana, che da statuto si occupa di promuovere l’etica nello sport ed il Fair Play, in questa difficile situazione è sceso in campo senza timori per contribuire, con il proprio apporto, a vincere questa impegnativa partita conto il Coronavirus