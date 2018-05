Ampliamento Arena. Dopo la riunione del Gos la Prefettura frena il Sindaco

PISA – Si è riunito nel pomeriggio di martedì 15 maggio il Gos, il gruppo operativo di sicurezza, per le questioni relative alla capienza dello stadio Arena Garibaldi in vista dei play-off che il Pisa dovrà disputare il 23 maggio nel return match del Terzo Turno.

Dopo la disponibilità del Sindaco per la firma della deroga per 2000 posti in più, la Prefettura ha proposto l’ampliamento di 800 posti della curva nord, di 100 posti per la gradinata e di 100 posti per la tribuna inferiore.

Possibile inoltre l’ampliamento fino a 500 posti per la tifoseria ospite. Sarà attivato un potenziamento delle misure organizzative, tra forze dell’ordine e steward