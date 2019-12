Anche a Pisa lo sportello on line per l’etichettatura dei prodotti alimentari

PISA – E’ a disposizione delle imprese e dei consumatori della provincia di Pisa uno strumento digitale che fornisce un supporto per la creazione e l’aggiornamento dell’etichetta alimentare.

Sarà possibile avere risposte a domande quali: vendo la mia marmellata in Germania: l’etichetta in che lingua deve essere? Commercializzo carne congelata: devo indicare la data di congelamento o è sufficiente il termine minimo di conservazione? Produco tè e infusi: devo riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale? Vendo caramelle sfuse: devo indicare il lotto? Commercio olio extra vergine di oliva, prodotto in Italia: posso scrivere “100% italiano”?



Attraverso il sito della Camera di Commercio di Pisa (www.pi.camcom.it) le imprese del settore agroalimentare potranno registrarsi al Portale dell’Etichettatura Alimentare. A seguito della registrazione, sarà possibile accedere ad un’area riservata per inserire i quesiti e usufruire delle diverse funzionalità. Per le imprese registrate al Portale sarà possibile utilizzare la funzionalità “Crea la tua etichetta” che consentirà di esercitarsi a creare le etichette utilizzando un modello predefinito, ma non precompilato. L’impresa deve infatti scrivere le indicazioni così come richiesto dalla normativa, come per esempio riportare il termine “Ingredienti” e prestare attenzione al “TMC/data di scadenza”, al lotto, alla dichiarazione nutrizionale. Il fac-simile dell’etichetta creata può quindi essere inoltrata allo Sportello Etichettatura per richiedere un suggerimento. Le risposte verranno inserite direttamente sul Portale, in modo che le aziende possano accedervi e consultare agevolmente i quesiti.



Grazie ai fondi messi a disposizione della Camera di Commercio di Pisa, le imprese della provincia



possono richiedere gratuitamente due quesiti o inoltrare un’etichetta al Portale fino nel corso dell’anno e fino ad esaurimento delle risorse. In altre province, dove non è presente lo Sportello, il servizio è invece a pagamento.



Il Portale è accessibile a tutti, compresi i consumatori, per consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi “orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodotti del territorio relative agli Enti che hanno aderito al progetto e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all’esperienza di tutti gli Sportelli. Le imprese infatti devono garantire la correttezza delle informazioni contenute in etichetta, per evitare possibili ripercussioni in tema di responsabilità e di sanzioni amministrative.



Il commento del Presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini

“Questa iniziativa vuole offrire alle imprese del settore agroalimentare uno strumento concreto per realizzare in tutta sicurezza le etichette dei loro prodotti. Crediamo che iniziative che puntano alla tutela della sicurezza dei consumatori siano importanti una fase in cui la legislazione nazionale ed europea sulla sicurezza dei prodotti è stata arricchita da contributi obbligatori di non facile comprensione anche per le imprese.”



Il Portale, realizzato dalla Camera di Commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico, sotto l’egida di Unioncamere Nazionale, nasce dall’esperienza maturata attraverso lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare, un servizio di primo orientamento nato nel 2009 a Torino e in Piemonte e attualmente attivo in più di 60 province italiane.