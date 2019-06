Anche il Bam tifa per il Pisa. Maxischermo in spiaggia

PISA – Sarà a ingresso libero l’iniziativa del Bagno degli Americani per sostenere l’assalto finale del Pisa alla Serie B.

Un maxischermo a led, diverso da quello utilizzato per il cinema di luglio, sarà allestito in spiaggia alle 18.30 di domenica 9 giugno, giorno in cui il Pisa si giocherà l’accesso alla Serie B al “Nereo Rocco” di Trieste.

La Triestina ha strappato un 2-2 all’Arena Garibaldi e i giocatori di mister Luca D’Angelo saranno chiamati agli straordinari per vincere la finale dei playoff di Lega Pro e tornare nella serie cadetta del calcio professionistico.

Anche il Bam partecipa a questa giornata di sport, sperando di festeggiare assieme a tutta la città.

Il maxischermo a led garantirà un’ottima visibilità anche con la luce del sole.

Il bar e il ristorante del Bagno degli Americani sono, come sempre, a disposizione del pubblico.