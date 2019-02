Anche a Cascina attivo lo Sportello Amianto Nazionale

CASCINA – L’Amministrazione comunale di Cascina ha aderito allo Sportello Amianto Nazionale, un servizio che offre informazioni e assistenza in materia di amianto.

Da oggi i cittadini di Cascina che vogliono informazioni su qualsiasi questione che riguardi l’amianto possono richiederle inviando una email a info@sportelloamianto.org

Otterranno così assistenza su argomenti sia tecnici, sia giuslavoristici, sia sanitari in materia di amianto: se hanno da effettuare un intervento di bonifica, quali procedure seguire per determinare se il proprio amianto è pericoloso, effettuare un lavoro in casa o in azienda laddove sia presente amianto, conoscere adempimenti ed obblighi per essere in regola e tutelare la salute in caso di presenza di amianto, avviare pratiche per il riconoscimento di malattie professionali, chiedere pareri di materia legale.

Il cittadino potrà anche richiedere informazioni relative ad eventuali contributi comunali, regionali, statali, relativi all’intervento dal realizzare, nonché eventuali sgravi fiscali.

Il Comune di Cascina attraverso l’adesione allo Sportello Amianto Nazionale, intende agire per fornire servizi, sia in via diretta che in via indiretta, ad ogni cittadino al fine di determinare un fronte efficace ed efficiente nella lotta all’amianto e ad ogni problema ad esso correlato.

Niente cambia, invece per le segnalazioni di manufatti contenenti amianto, che dovranno continuare ad essere presentate al protocollo generale del Comune di Cascina, o tramite pec all’indirizzoprotocollo@pec.comune.cascina. pi.it, complete di tutte le necessarie informazioni per l’esatta identificazione del manufatto.

Il Comune di Cascina ha inserito sulla propria home page il collegamento al sito dello Sportello Nazionale Amianto