Anche il Comune di Vecchiano entra a far parte del Progetto Panchine Rosa. Foto e Video

MIGLIARINO – È stato inaugurato sabato 6 luglio presso la Piazza Balducci a Migliarino il progetto Panchine Rosa, simbolo del tumore al seno. Dopo l’istallazione a Montecatini Terme anche il Comune di Vecchiano partecipa dunque a questo importante progetto.

di Antonio Tognoli

IL VIDEO DELLA SCOPERTURA DELLA PANCHINA

Una manifestazione fortemente voluta dal Sindaco Massimiliano Angori e Lara Biondi assessora alle pari opportunità del comune di Vecchiano, portata avanti su iniziativa della Associazione Annastaccatolisa con sede a Montecatini Terme che lotta per la prevenzione e ricerca del tumore al seno con la sua presidente Roberta Romani.

Sulla panchina rosa scoperta dal Sindaco Angori e dall’assessore Lara Biondi, compariva anche una striscia blu stante a significare che ultimamente dalle ricerche mediche, anche gli uomini sono colpiti (anche se in misura minore) da tumore al seno.

Alla presentazione del progetto “La rete delle panchine rosa” hanno partecipato la Confraternita Misericordia di Vecchiano, la scuola di Danza Petit Danseuse con una bella coreografia e lo Spazio Olistico Luce nel Cuore.

L’associazione Onlus Annastaccatolisa (www.annastaccatolisa.org) ha anche dedicato una targa apposta accanto alla panchina: “Il colore rosa è il simbolo della lotta contro il Tumore al seno e Annastaccatolisa con questa panchina vuole sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione per ricordare che ogni giorno è importante per prendersi cura della propria salute“.

Durante la serata ha parlato la presidente di Annastaccatolisa Roberta Romani, che è la madre di una ragazza di 30 anni colpita da tumore al seno che dopo tre anni di battaglia è purtroppo andata via. Molto toccante e commovente il suo racconto per una donna davvero dolce. In lei traspariva ancora il dolore per la scomparsa di Anna Lisa.